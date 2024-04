Ferreirinha nega possível lesão e fala sobre Zubeldía: 'Muito elétrico'

"Acho que era importante a gente ganhar, jogo fora de casa, para a gente conseguir a classificação. Feliz pela vitória, era importante ganhar e agora é trabalhar porque na segunda-feira já tem o Palmeiras", pontuou.

"É uma jogada treinada para me deixar no mano a mano com o lateral. Vi o Calleri levantando a mão dentro da área, cruzei para ele na medida. É entrosamento. A gente se dá muito bem no dia a dia e procuramos levar isso para dentro do campo também", completou.

O técnico Luis Zubeldía teve apenas três treinamentos à frente do São Paulo antes de sua estreia, mas, mesmo com o tempo curto, promoveu mudanças necessárias e recuperou parte do futebol perdido com Thiago Carpini, seu antecessor. Ferreirinha listou algumas características do novo comandante são-paulino.

"Ele é um cara muito elétrico, gosta de participar do treino, no dia a dia. É um cara muito participativo. Vem para nos ajudar e vamos tentar ajudá-lo da melhor maneira possível também", afirmou.

"[E um cara de muita energia. Com o Carpini eu estava tendo um pouco de azar, a bola batia na trave e saía. Um chute dos caras era gol. Acho que a chave começou a virar para o nosso favor", concluiu Ferreirinha.