Ex-São Paulo, Tuta projeta reta final do Eintracht Frankfurt e duelo contra o Bayern pelo Alemão

"Sabemos da importância desta partida e do que está em jogo para nós na reta final da Bundesliga. Nosso objetivo é a classificação para a Conference, e cada jogo agora é uma decisão para nós. Estamos confiantes de que podemos enfrentar qualquer adversário e faremos de tudo para garantir essa vaga", acrescentou Tuta.

No primeiro turno a competição nacional, o Eintracht Frankfurt goleou o Bayern de Munique pelo placar de 5 a 1, no Deutsche Bank Park. Tuta foi titular na ocasião.

O defensor brasileiro realizou sua formação profissional no São Paulo antes de se transferir para o Eintracht, na temporada 2018/19. Com a camisa Tricolor, o jogador conquistou os títulos da Copinha, da Copa do Brasil Sub-20, da Supercopa do Brasil Sub-20 e do Brasileirão de Aspirantes.