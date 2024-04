Em casa, Ituano perde para o Operário-PR e segue sem vencer pela Série B do Brasileiro

Agora, pela terceira rodada da Série B, no dia 4 de maio, o Ituano volta aos gramados para enfrentar o Novorizontino, em casa, às 21h (de Brasília). O Operário, por sua vez, na próxima terça-feira (30), recebe o Grêmio, no Estádio Germano Kruger, às 20h, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O Operário inaugurou o marcador aos 26 minutos do primeiro tempo. Felipe Augusto invadiu a área pela direita e chutou. A bola acabou sobrando nos pés de Ronaldo Silva, que não perdoou e finalizou no cantinho de Jefferson, estufando as redes.

Pouco depois, aos 29, o Operário teve um gol anulado. Marcelo Cirino cravou, mas estava em posição irregular.

Nos acréscimos da etapa complementar, aos 53 minutos, o Operário ampliou sua vantagem. Após erro de domínio de bola da defesa do Ituano, Daniel Lima ficou com a sobra e acionou Ronald em velocidade. O jogador saiu sozinho, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes.