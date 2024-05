Xabi Alonso projeta jogo decisivo entre Bayer Leverkusen e Roma pela Liga Europa

"Não esquecemos o sentimento que tivemos naquela época. Temos que tirar energia disso", disse.

O Bayer Leverkusen fez campanha histórica e conquistou o título inédito do Campeonato Alemão nesta temporada. Em 32 partidas disputas até então, a equipe ainda não perdeu. Xabi Alonso valorizou o feito, principalmente após a classificação do Borussia Dortmund para a final da Champions League, mostrando a força do futebol da Alemanha.

"Este alto nível da Bundesliga mostra que o que conseguimos não é fácil. Temos sido consistentes ao longo da temporada", contou.

O Bayer Leverkusen pode perder de até um gol de diferença para a Roma que mesmo assim garante a classificação. O vencedor deste confronto enfrentará o classificado de Atalanta e Olympique de Marselha na grande decisão.