Paulinho revela conversa por renovação com o Corinthians e crê em "final feliz"

O volante Paulinho abriu negociações com a diretoria do Corinthians por uma renovação contratual. O jogador falou com a imprensa após a vitória sobre o Nacional-PAR, no Paraguai, pela Sul-Americana, na última terça-feira, e disse que tem conversado com dirigentes do clube sobre o tema.

Segundo Paulinho, houve uma conversa inicial com o presidente do clube, Augusto Melo, e o executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado. Ele aguarda a definição do seu empresário para definir os próximos passos.

"Houve uma primeira conversa com o presidente e com o Fabinho (Soldado). Eu já tinha conversado com o Fabinho algumas vezes, mas agora teve essa conversa com o presidente também, onde eu, sempre falei e repito, deixo para os meus representantes resolverem. É uma coisa que não me sinto confortável em falar, eu nunca fiz isso na minha vida e na minha carreira, em nenhum lugar. Sou um cara que nunca participei dessas conversas, tenho que pensar dentro de campo, em jogar futebol", disse o atleta de 35 anos na zona mista.