Em 2023, São Paulo reduziu pela metade valor da dívida com Daniel Alves

O São Paulo divulgou o balanço financeiro da temporada 2023 nesta sexta-feira (26). Entre os valores expostos, estão as dívidas trabalhistas do Tricolor, com uma delas sendo a do ex-lateral Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha, mas em liberdade condicional após mais de um ano preso.

Após passagem abaixo, o ex-jogador saiu do clube em setembro de 2021 e chegou a um acordo com a diretoria são-paulina. Em 2022, o valor estava avaliado em R$ 20,41 milhões, o que foi reduzido no ano passado.

Ao fim de 2023, o montante foi diminuído pelo São Paulo para R$ 10,15 milhões. O Tricolor, ainda, conseguiu zerar dívidas trabalhistas com dez ex-jogadores do time: Everton (R$ 340 mil), Junior Tavares (R$ 446 mil), Calazans (R$ 105 mil), Nahuel Bustos (R$ 694 mil), Hernanes (R$ 1,4 milhão), Xandão (R$ 451 mil), Juanfran (R$ 5,1 milhões), Pablo (R$ 1,07 milhão), Bruno Alves (R$ 681 mil) e Tchê Tchê (R$ 180 mil).