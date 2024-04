Endrick volta a marcar e fica a um gol de atingir meta que renderá bolada ao Palmeiras

O acordo foi costurado na venda do garoto para o Real Madrid, em 2022. Desde que a negociação foi fechada, ele fez 19 gols e garantiu a quantia para o Palmeiras três vezes. Ou seja, o clube já assegurou 7,5 milhões em euros com esse bônus (R$ 41,5 milhões).

A meta tem o limite de 25 gols, que podem ser anotados durante sua passagem pelo Palmeiras ou até mesmo no Real Madrid e com a camisa da Seleção Brasileira. Os tentos marcados no Pré-Olímpico não são contabilizados.

Além desse, há outros bônus que já foram cumpridos por Endrick. Em novembro do último ano, a convocação para a Seleção Brasileira principal rendeu mais 1,25 milhão de euros ao Palmeiras. O mesmo valor será pago ao Verdão caso ele inicie uma partida como titular do Brasil.

No total, a venda para o Real Madrid foi fechada por 35 milhões de euros (R$ 198 milhões na cotação da época) mais 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus. Com as metas que já foram alcançadas, o Alviverde garantiu R$ 251 milhões pela transação.

Deste valor, o Palmeiras tem direito a 70%, enquanto os outros 30% ficam para a família de Endrick. A transferência pode chegar a 72 milhões de euros (R$ 400 milhões na cotação da época), já com os 12 milhões de euros de impostos que o Real Madrid se colocou à disposição para pagar.