Zubeldía tem nome publicado no BID e fará estreia pelo São Paulo contra o Barcelona-EQU

Luis Zubeldía foi regularizado no BID, da CBF. O treinador poderá fazer sua estreia nesta quinta-feira, quando o Tricolor enfrenta o Barcelona no Equador pela @LibertadoresBR.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/DL8kmu09vS

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 23, 2024

Na quarta, o São Paulo encerra os preparativos para o confronto contra o Barcelona-EQU no estádio do Emelec. A bola vai rolar para o duelo às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Com três pontos, o clube do Morumbis ocupa a segunda posição do Grupo B, atrás do Talleres (4), mas à frente dos equatorianos (2) e do Cobresal-CHI (1).