São Paulo realiza último treino antes de viagem e corre para regularizar Zubeldía

Bora para o aeroporto!#VamosSãoPaulo ??

? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/9fodMgolcm

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 23, 2024

O São Paulo viaja à tarde para o duelo contra o Barcelona-EQU às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira. Na quarta, o elenco fecha a preparação com um treinamento no Estádio George Capwell, do Emelec.

Com três pontos, o Tricolor se encontra na segunda colocação do Grupo B, à frente do próximo adversário (2) e do Cobresal-CHI 1 e atrás do Talleres (4).