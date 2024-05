Danilo cita caso de Cássio no Corinthians e diz que terapia mudou sua vida

O lateral-direito Danilo citou o caso do goleiro Cássio, do Corinthians, para alertar sobre a saúde mental no futebol.

O que aconteceu

Convidado do Bola da Vez da ESPN que vai ao ar neste sábado (4), Danilo utilizou o exemplo de Cássio para comentar como a terapia mudou a sua vida.

Danilo não soube lidar com a pressão de jogar no Real Madrid e ter sido o defensor mais caro do clube na ocasião.