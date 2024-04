Patrick cita onde prefere jogar no Santos e mira estreia contra o Avaí: "Estou pronto"

Antes da passagem pelo Galo, o atleta viveu um bom momento com a camisa do São Paulo, clube que defendeu em 2022. Ele foi um dos destaques do Tricolor na temporada, com oito gols e nove assistências em 55 partidas. Outra passagem de destaque do atleta foi pelo Internacional, onde atuou em 199 partidas, durante os anos de 2018 e 2021, e anotou 26 gols e 16 assistências.

"Nos últimos anos, no Inter e no São Paulo, fiz bastante a ponta esquerda. Estou adaptado e preparado. Estou pronto já. É dar seguimento ao trabalho e, quando tiver, chance tentar me enturmar o mais rápido possível. Para mim, é tranquilo, consigo fazer muito bem. Vou tentar dar meu melhor", analisou.

Patrick ainda declarou que começou a carreira como volante e, com base, nessa experiência, se colocou à disposição para atuar como um meia de ligação no Peixe.

"Eu sou volante de origem. Joguei muito como segundo volante, chegando na frente. Em 2018, fui para a ponta esquerda. Se o professor precisar, eu posso ser um meia de ligação. Não temos muito o que fazer se não trabalhar e se ele optar por mim, consigo fazer", revelou.

Com Patrick à disposição, o Santos volta a campo na sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.