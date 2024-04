Internacional inicia preparação para duelo contra o Delfín-EQU, pela Sul-Americana

Na tarde desta terça-feira, o Internacional iniciou a preparação no CT Parque Gigante para o próximo compromisso. Nesta quinta-feira, a equipe enfrenta o Delfín, do Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola às 23h (de Brasília), no Estádio Jocay.

Com a primeira parte do treino aberta para a imprensa, o elenco realizou troca de passes, exercícios físicos e posse de bola em curto espaço. Depois, já com portões fechados, os atletas desempenharam atividades técnicas.