Análise Tática: 6 atacantes? Como Palmeiras superou retranca do Botafogo-SP

Foi no último lance do jogo, mas o Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 2 a 1 na noite de ontem no Allianz Parque e tem a vantagem para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Flavio Latif, setorista do Verdão, e Leo Suzuki, do Análise Verdão, dissecaram a partida para entender o plano de Abel Ferreira para o confronto.

O que aconteceu

Abel Ferreira optou por rodar o elenco e escalou um Palmeiras com muitas novidades: Marcelo Lomba, Luan, Caio Paulista, Gabriel Menino e Lázaro foram titulares. A equipe foi bem nos primeiros minutos do confronto, mas depois encontrou muitas dificuldade para furar a linha de cinco defensores do Botafogo-SP.

Após ir para o intervalo com o 0 a 0 no placar, Abel sacou Veiga e colocou Rony na equipe para incomodar ainda mais os defensores da equipe de Ribeirão Preto. A ideia funcionou, e o Palmeiras chegou ao seu gol justamente com Rony.