Ex-técnico do Real Madrid diz que Cristiano Ronaldo "não foi tão genial" como Lionel Messi

"Conheci Messi no Troféu Joan Gamper e com 20 ou 25 minutos de jogo, procurei Rijkaard (técnico do Barcelona na época) e pedi que me emprestasse o Messi na temporada. Ele era um gênio. Messi, Pelé e Maradona, sim, foram gênios. Esqueci-me de um que também poderia entrar: Ronaldo, o Gordo", afirmou Capello.

Fabio Capello dirigiu o Real Madrid duas vezes, mas nunca trabalhou com Cristiano. O italiano esteve em Madri nas temporadas de 1996/1997 e 2007/2008. Nas duas oportunidades foi o vencedor do Campeonato Espanhol.