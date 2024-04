Bragantino x Sportivo Luqueño: Veja informações e onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O Bragantino terá pela frente o Sportivo Luqueño-PAR nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), em Bragança Paulista. A partida é válida pelo grupo H da Sul-Americana e poderá ser acompanhada pelo canal de TV fechada ESPN 4 e pelo streaming Star+.

Os paulistas estão na terceira posição da chave, com três pontos. O Bragantino busca mais uma vitória para seguir na briga pela classificação.

A equipe comandada por Pedro Caixinha está embalada após assumir a liderança do Campeonato Brasileiro no fim de semana, após a vitória pra cima do Corinthians por 1 a 0.