Santos fecha a preparação para enfrentar o Guarani pela Série B; veja time provável

Um provável Santos, portanto, tem: João Paulo; JP Chermont, Gil. Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

Hoje foi dia de atividades na Vila Belmiro. ? pic.twitter.com/ccuPjR7Via

? Santos FC (@SantosFC) May 5, 2024

Com seis pontos, o Peixe começou a rodada na liderança da Série B, mas com o andamento da rodada se encontra na quarta colocação. O Guarani, por sua vez, está na 19ª e penúltima colocação, com zero.