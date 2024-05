Benfica perde do Famalicão, e Sporting já garante o título do Português

? Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) May 5, 2024

Ainda no primeiro tempo, as duas equipes chegaram a balançar as redes, mas os gols foram anulados por impedimento.

O Famalicão abriu o placar apenas aos 25 minutos da segunda etapa. Depois de tabelar com Gustavo Sá, José Luis Rodríguez recebeu na ponta direita, cortou para o meio e bateu firme para marcar o primeiro gol do jogo.

Aos 40 minutos, o Benfica saiu jogando errado e Mirko Topic lançou para Youssouf, que saiu na cara do gol e bateu cruzado para sacramentar a vitória do Famalicão e o título do Sporting.