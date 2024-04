WTorre e Vasco entram com recurso no processo de concorrência pelo Maracanã; veja detalhes

Nesta quinta-feira, o Consórcio Maracanã para Todos, formado pela WTorre e pelo Vasco, entrou com recurso no processo de licitação do Maracanã. A dupla alega irregularidades no processo de concorrência pública pela operação e exploração por 20 anos do Complexo Maracanã e benefício ao Consórcio Fla-Flu, formado por Flamengo e Fluminense.

Na segunda fase do processo licitatório, o Consórcio Fla-Flu, representado por Flamengo e Fluminense, respectivamente, obteve a maior nota, com 117 pontos. Já a oferta do Vasco, em parceria com a WTorre, teve a pontuação de 81 pontos. A terceira empresa concorrente do processo licitatório é a Arena 360, que obteve 54 pontos. Entretanto, ela foi desclassificada por não ter atendido um dos requisitos do edital.

A previsão para definir o vencedor da licitação aconteceria em 30 de abril, momento em que os envelopes com as propostas financeiras são abertos, mas caso o recurso da WTorre e do Vasco seja aceito, o cenário pode mudar.