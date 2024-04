Maycon rompe ligamento do joelho e pode desfalcar Corinthians pelo resto da temporada

O Corinthians recebeu uma péssima notícia na tarde desta quinta-feira. O volante Maycon rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e pode desfalcar a equipe pelo resto da temporada.

A lesão do jogador foi adquirida durante a derrota para o Juventude, na última quarta-feira. O camisa 7 entrou em campo na volta do intervalo e deixou o gramado, machucado, após dividida forte no meio-campo com jogador adversário. Maycon atuou por cerca de 30 minutos.

Lesão de ligamento no joelho costuma demandar longo tempo de recuperação. O volante Paulinho, que sofreu a mesma contusão ano passado, levou cerca 10 meses para voltar a ficar disponível. O ponta Gustavo Mosquito, que também passou por esse procedimento em 2022, teve o mesmo tempo para ficar saudável.