Julio Casares se manifesta sobre demissão de Carpini: "O pôster de campeão está na parede"

Thiago Carpini deixou o São Paulo após somente 18 jogos, somando sete vitórias, seis empates e cinco derrotas - aproveitamento de 50%. Durante esse período o treinador não só foi campeão da Supercopa Rei em cima do Palmeiras como também quebrou o incômodo tabu em Itaquera, batendo o Corinthians por 2 a 1.

A pressão sobre Carpini começou a tomar grandes proporções após a eliminação precoce nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em pleno Morumbis. Após mais de duas semanas se preparando para a estreia na Libertadores, o São Paulo voltou a decepcionar, sendo derrotado pelo Talleres e colocando o então treinador em xeque.

O Tricolor até reagiu na segunda rodada da Libertadores, batendo o Cobresal, em casa, no apagar das luzes, novamente com um desempenho aquém das expectativas. Mas, a gota d'água foram as duas primeiras partidas no Campeonato Brasileiro, em que o São Paulo saiu derrotado pelo Fortaleza, no Morumbis, e Flamengo, no Maracanã, sem apresentar um bom futebol.

Passada a demissão de Thiago Carpini, a diretoria são-paulina corre contra o tempo nos bastidores para contratar um substituto. Enquanto isso, o auxiliar técnico Milton Cruz comandará o Tricolor de maneira interina, a começar pelo duelo do próximo domingo, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, na quarta-feira seguinte, o São Paulo volta a entrar em campo pela Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador.