Felipe Jonatan, ex-Santos, é apresentado como novo reforço do Fortaleza e almeja 'briga por títulos'

Nesta quinta-feira, o lateral esquerdo Felipe Jonatan, ex-Santos, foi oficialmente apresentado no Fortaleza. O vínculo do jogador com o Leão do Pici é válido até abril de 2027. O atleta, em entrevista coletiva, afirmou que conversou bastante com Vojvoda, técnico da equipe, comparando-o com o estilo de Jorge Sampoli.

"Assim que cheguei no clube, uma das primeiras portas em que entrei foi na do professor Vojvoda. Tive uma conversa bem forte com ele de como ele gosta de atuar, também acompanhei alguns jogos do Fortaleza e isso vai facilitar muito a minha adaptação ao modelo de jogo do professor. Teve um treinador que passei no Santos, que foi o Sampaoli e era muito parecido a forma de jogar. Acredito que encaixo bem, joguei a maioria dos jogos com Sampaoli no Brasileiro de 2019, quando cheguei no Santos", afirmou Felipe Jonatan.