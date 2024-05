Fluminense retoma contato com Thiago Silva, livre após adeus ao Chelsea

Thiago Silva vai tomar a decisão sobre o futuro após ter todas as propostas à mesa. A escolha, inicialmente, não vai passar apenas pelo lado financeiro e outros quesitos vão pesar.

Filhos do zagueiro, Isago e Iago jogam no Chelsea. Por conta disso, em um possível retorno ao Brasil, parte da família permanecerá na Inglaterra.

Thiago Silva atuou no clube das Laranjeiras entre 2006 e 2008, e foi campeão da Copa do Brasil de 2007. Ele deixou o Fluminense para atuar no Milan, da Itália, e, desde então, está no futebol europeu, com passagem também pelo Paris Saint-Germain, da França.

No ano passado, o Tricolor repatriou o lateral-esquerdo Marcelo. Cria de Xerém, ele saiu do clube para defender o Real Madrid, onde se tornou multicampeão.