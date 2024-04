Corinthians se reapresenta após derrota para Juventude e inicia preparação para enfrentar Bragantino

O Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Juventude, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Timão volta suas atenções para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado.

Os atletas que aturam por mais de 45 minutos em Caxias do Sul permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo, como é costume no dia seguinte dos jogos.

Os demais jogadores iniciaram o dia com uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento no gramado. Depois, o técnico António Oliveira promoveu duas atividades: um treino de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido; e um enfrentamento com coringa.