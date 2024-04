Carpini se pronuncia após demissão no São Paulo: "Deixamos um legado positivo"

Thiago Carpini se pronunciou nesta quinta-feira após o anúncio de sua demissão do São Paulo. O treinador de 39 anos demonstrou sua gratidão ao clube pelo voto de confiança, embora a experiência não tenha dado certo.

"Hoje chegou ao fim meu ciclo em um dos maiores clubes do mundo. Foram pouco mais de 100 dias de uma constante batalha para deixar essa instituição ainda melhor do que a encontrei. Uma experiência única, marcante e desafiadora, com muitas vitórias e algumas derrotas", escreveu Carpini.

Em 18 jogos, o treinador somou sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, ostentando um aproveitamento de 50%. Carpini deixa o São Paulo como campeão da Supercopa Rei em cima do Palmeiras e como o técnico responsável pela quebra do incômodo tabu em Itaquera, vencendo o Corinthians por 2 a 1.