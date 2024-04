Neuer ultrapassa Casillas e se torna o goleiro com mais clean sheets da história da Liga dos Campeões

Com marca atingida por Neuer, a lista de goleiros com mais clean sheets na história da competição fica da seguinte forma: Neuer, com 58; Casillas, com 57; Buffon, com 52; Petr Cech, com 47; e Victor Valdés, com 45.

Neuer foi um dos protagonistas da vitória sobre o Arsenal nesta quarta-feira. Agora, nas semifinais do torneio, o Bayern terá pela frente o Real Madrid. Com o goleiro alemão inspirado, o time da Baviera vai em busca de seu sétimo título.