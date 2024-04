Díaz faz comentário machista sobre VAR após derrota do Vasco e depois pede desculpas

?? 54' | 2T

Fim de jogo em Bragança. #RBBxVAS 2??-1??#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/JIjnFcdf2P

? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2024





O treinador se referiu à Daiane Muniz, responsável pelo VAR no jogo do último domingo entre Vasco e Grêmio, no lance em que Galdames reclamou falta de Rodrigo Ely, zagueiro da equipe gaúcha. Inicialmente, Daiane considerou que ocorreu penalidade máxima, entretanto voltou atrás na decisão e não recomendou a revisão da jogada.

Após a entrevista coletiva, ainda no estádio do RB Bragantino, o comandante do Vasco falou novamente com a imprensa presente. Ramón Diaz pediu desculpas pelos comentários e afirmou que sua fala foi mal interpretada.