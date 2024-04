Com Coronado titular, Corinthians está pronto para enfrentar o Juventude; veja escalações

Assim, a comissão técnica optou por um time mais ofensivo, com apenas Raniele de volante. Maycon, recuperado de lesão, segue no banco de reservas.

O Corinthians está escalado com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Igor Coronado e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

O time ainda não conta com o lateral esquerdo Diego Palacios, em reta final de recuperação de uma artroscopia no joelho, e com o meia Matheus Araújo, que sofreu um trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo.

O técnico António Oliveira, expulso na primeira rodada do Brasileiro, também é baixa. O treinador viajou com a delegação para Caxias do Sul, mas não estará à beira do campo. O auxiliar Bruno Lazaroni comandará a equipe.

O Juventude, por sua vez, foi escalado pelo técnico Roger Machado com: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Jadson, Caique Gonçalves, Lucas Barbosa e Nenê; Jean Carlos e Erick Farias.

O time do Rio Grande do Sul vem desfalcado para encarar o Corinthians. Além de Edson Carioca, Alan Ruschel e Gabriel Taliari, que já estavam no departamento médico, o atacante Gilberto virou desfalque de última hora, com a lesão muscular adquirida no empate com o Criciúma.