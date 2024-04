Santos faz treino tático e técnico de olho na partida contra o Guarani pela Série B

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; JP Chermont, Gil. Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Furch) e Guilherme.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), contra o Guarani, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo não contará com a presença da torcida devido a punição do STJD a respeito dos incidentes na derrota para o Fortaleza que culminou no rebaixamento do Alvinegro Praiano. A pena é de três jogos com portões fechados e mais três com público parcial.

Na liderança da Série B, o Santos está com seis pontos e quer manter o 100% de aproveitamento frente ao Guarani. O Bugre está na 19ª colocação, com zero ponto.