Botafogo x Atlético-GO: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Dois times que estrearam com derrota no Campeonato Brasileiro e buscam a recuperação. Assim é a história do duelo entre Botafogo e Atlético-GO, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada da competição. A partida terá transmissão exclusiva através do Premiere.

O Botafogo por 3 a 2 para o Cruzeiro e, contando as duas derrotas pela Copa Libertadores, vem de três resultados negativos seguidos. Já o Atlético-GO perdeu por 2 a 1 para o Flamengo em um duelo marcado por decisões polêmicas da arbitragem.

"Posso garantir que vamos entrar em campo com a mesma motivação com que iniciamos o jogo contra o Cruzeiro e conseguimos, inclusive, abrir o placar. Temos que correr atrás para corrigirmos muitas coisas, os aspectos físicos. Enfim, temos uma caminhada. Mas precisamos fazer isso com uma sequência de uma partida a cada quatro dias e é assim que vamos trabalhar", disse o técnico Artur Jorge.