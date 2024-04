Michael marca, Al-Hilal ganha do Al-Ittihad e vai à final da Copa do Rei Saudita

Com gol de Michael, o Al-Hilal ganhou do Al-Ittihad por 2 a 1 pela semifinal da Copa do Rei Saudita, nesta terça-feira, no King Abdullah Sports City. A equipe do brasileiro ficou com um a menos devido a expulsão de Savic no fim da primeira etapa.

Agora, o time de Jorge Jesus espera o vencedor do confronto entre Al-Nassr e Al Khaleej. O confronto vai acontecer às 15h (de Brasília) dessa quarta-feira, no mesmo local.

O Al-Hilal volta a focar na liga saudita em que enfrenta o Al Taawon às 12h dessa sexta-feira, fora de casa. Já o Al-Ittihad encara o Abha na mesma data, às 15h, distante de seus domínios.