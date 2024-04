Corinthians sai na frente, mas leva empate do América-MG pelo Brasileiro sub-20

O Corinthians empatou com o América-MG por 1 a 1 na tarde desta terça-feira, no Sesc Venda Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O Timãozinho até saiu na frente, mas levou empate na reta final da segunda etapa.

O Corinthians abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo, com o ponta Luiz Fernando, que iniciou a temporada no sub-17. O jovem recebeu passe em profundidade e, de primeira, finalizou forte com a canhota contra a meta adversária.

O empate do América-MG veio aos 37 minutos, com Thauan Willians, que superou a defesa do Timão com sua condução e "bateu" o goleiro Cadu.