Mundial de Clubes pode ter novos classificados de acordo com resultados das quartas da Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1 na partida de ida. No momento, o time de Madrid está na frente do Barcelona no ranking europeu.

It's an important week in the @UEFA @ChampionsLeague, with a number of quarter-finalists still in contention of qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! ?

Find out which teams could book their ticket to the United States: pic.twitter.com/a7fTqUUXXD

Do outro lado da chave, o Arsenal visita o Bayern de Munique, nesta quarta-feira. Os dois clubes empataram em 2 a 2 no jogo de ida, na Inglaterra. Caso o clube alemão se classifique, o RB Salzburg, da Áustria, terá o passaporte carimbado para disputar o Mundial.