Juventude x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians visita a equipe do Juventude nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no gramado do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão começou o Brasileirão com um empate com o Atlético-MG por 0 a 0, na Neo Química Arena. Somando todas as competições, os comandados do técnico António Oliveira não perdem há sete compromissos, desde 25 de fevereiro. Na ocasião, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0.

Para o duelo contra o Juventude, o Corinthians ainda não vai contar com o lateral esquerdo Diego Palacios, em fase final de recuperação de artroscopia no joelho. O meia Matheus Araújo, que adquiriu trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo, também será ausência.