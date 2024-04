Cássio revela que negou folga para ajudar elenco do Corinthians contra Fluminense: "Que líder eu seria?"

O goleiro Cássio revelou, após a vitória do Corinthians contra o Fluminense, que negou folga para estar com os companheiros no último domingo, na Neo Química Arena. O jogador sabia previamente que não atuaria como titular, mas mesmo assim fez questão de estar com companheiros no vestiário e no banco de reservas.

"A primeira coisa é a gente ter humildade, não ter vaidade. Quando eu soube que o Carlos Miguel ia jogar, ele perguntou para mim se eu queria sair de folga ou não, mas que líder seria eu, que índole eu teria se deixasse vocês na mão na situação que a gente estava? Jamais faria isso. A gente só saiu dessa situação juntos e as coisas vão se resolver juntos. Nós temos que estar prontos para ajudar quem está jogando. Grupo ganha coisas. De ter humildade, avisar o companheiro, de estar junto. Esse é o caminho", disse Cássio no vestiário após a partida, em registro da Corinthians TV.

O técnico António Oliveira, que disse estar preocupado com o "lado humano" de Cássio, dedicou o triunfo contra o Tricolor Carioca ao goleiro.