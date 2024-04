Flamengo x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O treinador terá duas novidades entre os relacionados. Recuperados de lesão, Ferreira e Patryck já estão à disposição de Carpini.

Em contrapartida, o meia James Rodríguez se machucou no treino da última segunda-feira e desfalca o time tricolor. O jogador se junta a Lucas, Rafinha e Wellington Rato, também lesionados. Já Moreira e Luiz Gustavo, em fase final de tratamento, seguem aprimorando a forma física.

Do outro lado, o Flamengo vive boa fase e vem de vitória na primeira rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro venceu o Atlético-GO no Estádio Serra Dourada, por 2 a 1.

A única baixa para o técnico Tite é o atacante Gabigol, condenado a dois anos de suspensão pela tentativa de fraude a um exame antidoping.

FICHA TÉCNICA