São Paulo e Palmeiras empatam no Morumbis em provável último clássico de Endrick

1ºT equilibrado

São Paulo e Palmeiras protagonizaram um primeiro tempo equilibrado no Morumbis. A primeira boa chance do jogo aconteceu aos dez minutos, quando Alisson recebeu na entrada da área e abriu a esquerda para Welington, que, com muita liberdade, decidiu soltar a bomba, mandando por cima do travessão.

Mais tarde, aos 26, Bobadilla ficou com a sobra após rebatida da zaga do Palmeiras e finalizou de primeira, sem deixar a bola cair no chão. Alan Franco apareceu no meio do caminho e desviou, quase completando para o fundo das redes.

O Palmeiras, por sua vez, teve a melhor oportunidade do primeiro tempo. Raphael Veiga cobrou escanteio aos 28 minutos no segundo pau, e Gustavo Gómaz completou de cabeça, obrigando o goleiro Rafael a fazer grande defesa para evitar que o Verdão abrisse o placar.

Antes do intervalo o São Paulo ainda teve outra chance de balançar as redes. Alisson levantou a bola na área em cobrança de falta, a zaga do Palmeiras rebateu e André Silva ficou com a sobra, batendo de primeira, contando com o desvio na defesa rival e vendo seu arremate sair pela linha de fundo, tirando tinta da trave. O árbitro, no entanto, já havia marcado falta em cima de Aníbal Moreno.

Arboleda quase entrega o gol para o Palmeiras