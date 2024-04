Amazonas anuncia Adilson Batista como novo treinador para a sequência da temporada

Além de treinador, Adilson Batista também foi jogador. Revelado pelo Athletico-PR, defendeu Cruzeiro, Internacional, Atlético-MG, Grêmio, Júbilo Iwata, do Japão, e Corinthians, onde conquistou o Mundial de Clubes em 2000.

Vice-Campeão do Campeonato Amazonense, o Amazonas retorna aos gramados neste sábado, diante do Sport, pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe está classificada para a terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Maringá-PR.