São Paulo sofre, esbarra em noite inspirada do goleiro do Fortaleza e perde na estreia do Brasileirão

O jogo

Logo no primeiro minuto de jogo, o São Paulo conseguiu chegar ao ataque trabalhando as bola no pé. Depois de tabela entre Calleri e Luciano, Igor Vinícius cruzou na área, mas Michel Araújo finalizou mal sem nenhum perigo. Já passados dez minutos, o São Paulo escapou bem com Igor Vinícius, que cruzou na área e João Ricardo fez a defesa tranquila. O São Paulo chegou a levar perigo aos 14 minutos em um cabeceio de Calleri depois de cobrança de escanteio, mas o árbitro assinalou falta de ataque na jogada.

Pouco depois, o Fortaleza tentou sair jogando, Alisson recuperou a bola pouco depois do meio campo e lançou para Calleri, mas o camisa 9 não alcançou e o goleiro ficou com a bola. Aos 20 minutos, o Tricolor paulista criou sua melhor chance no jogo. Luciano recebeu de Pablo Maia, ajeitou a bola e soltou um forte chute, obrigando o goleiro do Leão a fazer uma defesa no cantinho. Aos 28, Michel Araújo ficou com a sobra da bola na entrada da área e soltou uma pancada e viu João Ricardo espalmar. Na sequência, o uruguaio construiu boa jogada, driblando a marcação e tocou para Alisson, que finalizou com perigo e viu o o arqueiro do Fortaleza fazer nova defesa.

Ambos os times voltaram do intervalo com a mesma formação. Contudo, passados dez minutos e nenhuma jogada de grande perigo, os treinadores realizaram alterações nas equipes. O Fortaleza saiu em contra-ataque aos 16, com Machuca, que levantou a bola na área, mas viu o perigo ser afastado por Ferraresi. Pouco depois, Michel Araujo mandou boa bola para Calleri. O camisa 9 ficou no chão após disputa com Brítez, mas nada foi marcado. A resposta do Leão foi rápida. Pochettino cruzou para Lucero, que dominou dentro da área e bateu cruzado sem chance para Rafael.

Com 25 minutos no relógio, o São Paulo quase empatou. Erick cruzou a bola na área e William finalizou bem, obrigando João Ricardo se esticar para defender e mandar a bola para fora. Os mandantes buscaram o ataque, mas não tiveram efetividade. O Fortaleza escapou em contra-ataque aos 34 minutos, Machuca saiu na cara do gol de Rafael e fez o segundo.

O São Paulo não deu o jogo por perdido e diminuiu aos 39 minutos. André Silva recuperou a bola no campo de ataque, achou espaço e soltou uma forte pancada da entrada da área, sem chance para João Ricardo. Já nos acréscimos, Pablo Maia arriscou de longe e por pouco não empatou.