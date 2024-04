Ingrid Oliveira e Isaac Souza embarcam para treinos no Canadá

Em Toronto, a dupla estará acompanhada do treinador Alexander Ferrer e da fisioterapeuta Amalia Cruz. As atividades serão realizadas no PanAm Sports Centre, um dos principais centros aquáticos do mundo, construído especialmente para os Jogos Pan-americanos de 2015.

Após duas semanas no Canadá, a dupla volta ao Brasil e logo depois embarca para a cidade-sede dos Jogos Olímpicos, onde participa do evento-teste, o Aberto da França, entre os dias 8 e 10 de maio. Já entre os dias 15 e 19 do mesmo mês, Ingrid e Isaac disputam o Troféu Brasil, em Brasília (DF).

Na segunda quinzena de junho, os saltadores voltam à Europa, desta vez para um treinamento de campo. O destino ainda não foi oficializado, mas deve ser a Polônia. Por fim, também em local a definir, os brasileiros têm previsto um período de aclimatação pré-Jogos, que antecede a entrada na Vila Olímpica, em 30 de julho.