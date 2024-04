Com futuro incerto no Corinthians, Paulinho retorna à Neo Química Arena após quase um ano

De volta ao Corinthians, o volante está nos planos da comissão técnica de António Oliveira. Ele já havia sido utilizado no amistoso contra o Londrina e foi relacionado para o duelo contra o Racing, no Uruguai, mas não saiu do banco de reservas.

A diretoria do clube, liderada por Augusto Melo, ainda avalia a situação do jogador. Seu contrato com o Timão vai até o final de junho, mas a cúpula alvinegra quer esperar um pouco mais para tomar uma decisão.

Aos 35 anos de idade, Paulinho é visto como uma liderança no vestiário e até aceitou reduzir seus salários na última renovação contratual, oficializada durante o tratamento da grave contusão.

Após jogar no exterior, o jogador retornou ao Corinthians em 2021, mas sofreu com lesões e não desempenhou como esperado. Ele está à disposição do time para a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG, no domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.