Membros da seleção brasileira acompanham treino do Palmeiras

Nesta quarta-feira (10), membros da seleção brasileira acompanharam o último treino do Palmeiras antes do jogo da Copa Libertadores contra o Liverpool-URU. A atividade aconteceu nesta manhã, na Academia de Futebol.

Estiveram presentes Lucas Silvestre, assistente do técnico Dorival Júnior, e Thomaz Koerich, analista de desempenho da Confederação Brasileira de Futebol. Além de assistirem ao treino, ambos foram apresentados aos processos do Palmeiras e à estrutura do centro de treinamento do clube.

Recentemente, a dupla trabalhou com dois atletas palmeirenses: o atacante Endrick e o zagueiro Murilo. Os dois foram convocados por Dorival Júnior na última Data Fifa para amistosos contra Inglaterra e Espanha. No primeiro compromisso, o Brasil venceu por 1 a 0, com com de Endrick, em Wembley. Já o segundo terminou empatado por 3 a 3, no Bernabéu e também teve gol da joia palmeirense.