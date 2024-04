Ferreirinha aumenta lista de desfalques do São Paulo de Carpini

Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Patryck (lesão muscular à esquerda do quadril) são os outros desfalques do São Paulo para a partida contra o Cobresal.

Com a derrota para o Talleres na estreia, o São Paulo é o lanterna do Grupo B da Libertadores. O time argentino é o líder, com três pontos, à frente de Cobresal e Barcelona de Guayaquil, ambos com um ponto, após o empate em 1 a 1 no Chile.