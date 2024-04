Com gol brasileiro, Atlético de Madrid bate Borussia no duelo de ida das quartas da Champions

Nesta quarta-feira, pelo duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid recebeu o Borussia Dortmund no Estádio Cívitas Metropolitano e venceu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados pelo argentino De Paul e pelo brasileiro Samuel Lino, enquanto o alemão Haller fez o único dos visitantes.

Com o resultado, os colchoneros deram um passo à semifinal do torneio, já que se classificam com um simples empate no duelo de volta. Pelo lado do Borussia, a equipe será obrigada a vencer por dois gols de diferença para avançar de forma direta. Em caso de triunfo por um, a partida irá para a prorrogação e, se o empate no agregado persistir, a vaga será decidida nas penalidades. Por fim, o segundo encontro entre as equipes está agendado para terça-feira que vem, dia 16, às 16 horas (de Brasília), no Signal Iduna Park.

Em meio às partidas, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund voltam a campo pelas ligas locais. Em quarto no Campeonato Espanhol, com 58 pontos, o time de Simeone recebe o Girona no sábado, às 9h30 (de Brasília). Já os alemães, que ocupam a quinta posição da Bundesliga, encaram o Borussia Mönchengladbach no mesmo dia, mas um pouco mais tarde, às 10h30 (de Brasília).