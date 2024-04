Presidente Julio Casares comparece a treino do São Paulo em meio à má fase

Nesta segunda-feira, o presidente Julio Casares compareceu ao treinamento do São Paulo, no CT da Barra Funda. A equipe está em baixa no momento.

O mandatário registrou a ida por meio de sua conta no Instagram, tirando uma foto cumprimentando Carpini, que é o mais pressionado, e outra com Calleri. "Hoje o treino foi intenso e de muita aplicação. Seguimos", escreveu na publicação.

Após começo animador, com quebra de tabu na Neo Química Arena e título da Supercopa, o São Paulo caiu de rendimento, o que ocasionou na eliminação para o Novorizontino, nos pênaltis, no Morumbis.