Aníbal e Flaco se destacam pelo Palmeiras e ganham prestígio com Abel Ferreira

"Nós temos que ter paciência com os jogadores. Existem treinadores que gostam de ter atletas prontos. É um Aníbal. O que fiz com o Aníbal? Zero. Agradeço à presidente pela contratação. Não fiz nada com ele", disse Abel sobre o volante de 24 anos.

Moreno foi o herói do título palmeirense sobre o Santos no Estadual, já que marcou o segundo gol da vitória no Allianz Parque, após desvio do próprio López. Na atual temporada, o volante acumula dois gols em 18 jogos disputados (13 como titular).

O atacante de 23 anos, por sua vez, chegou ao Palmeiras em meados de 2022, mas demorou para corresponder. O jogador passou por um processo de evolução individual e adaptação para, hoje, ser um dos protagonistas da equipe.

"Com o López? Muita dor de cabeça, muito treino individual. Minha missão como treinador é deixá-los melhores, é minha missão como treinador. Ele tem méritos, ganhou espaço na equipe, mas não deixa de ser um centroavante jovem", comentou Abel em coletiva de imprensa.

López ganhou espaço nesse ano com a queda de desempenho de Rony, figura importante no esquema da comissão técnica. O artilheiro do Campeonato Paulista, com 10 gols, oferece outra característica, de mais bola aérea e pivô.

O Palmeiras bateu o Santos com gols de Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno. Como a ida terminou 1 a 0 para o Peixe, os comandados de Abel Ferreira levaram vantagem no agregado e se sagraram tricampeões do Estadual.