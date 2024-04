"Me deem mais jogadores como ele", diz Guardiola sobre De Bruyne após triunfo diante do Crystal Palace

O técnico espanhol Pep Guardiola, atualmente no comando do Manchester City, elogiou muito a atuação do meio-campista De Bruyne após o triunfo por 4 a 2 diante do Crystal Palace, no qual o belga foi o autor de dois gols e uma assistência.

"Durante o período no Manchester City, os números, a presença e a consistência têm sido fantásticos. É um dos melhores jogadores de toda a história do clube. O primeiro gol é inacreditável e o outro também. A assistência para o Haaland foi muito boa", afirmou Guardiola.

O técnico ainda completou que sem a presença de De Bruyne, o resultado do jogo poderia ter sido outro.