Abel elogia "jogo inteligente" do Palmeiras, mas cobra chances perdidas: "Ficamos devemos mais gols"

O Palmeiras goleou o Liverpool-URU por 5 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Raphael Veiga (duas vezes), Endrick, Rony e Gustavo Gómez marcaram na goleada do Verdão. O técnico Abel Ferreira elogiou a atuação de sua equipe, mas, mesmo com a goleada, cobrou as oportunidades perdidas.

"Não podemos esquecer que essa é uma equipe bem competente. É um grupo equilibrado. Sabíamos da dificuldade que teríamos aqui. Fizemos o jogo que tínhamos que fazer, ter paciência, perceber os momentos para atacar as costas e fazer gols no adversário. Acho que soubemos seguir muito bem o que traçamos no jogo e fomos competentes. Foi um jogo seguro, inteligente e bem jogado por minha equipe, muito bem organizado. A partir do momento que abrimos o placar, ficamos devendo mais um ou dois gols. Lembro de uma do Luis de frente com o goleiro e falhou, do Endrick, também e errou, do Rony. Há margem para continuar a melhorar mas é uma vitória da melhor equipe. Uma vitória segura, importante", disse.

Raphael Veiga abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo com um golaço. Depois no segundo tempo, o meia ampliou aos 25. Endrick fez aos 36 e Rony marcou o quarto aos 45. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Gustavo Gómez marcar de pênalti, sofrido por Rony, e fechar a goleada no estádio onde a equipe faturou sua última Libertadores, em 2021.