Footstats: Veiga é o melhor em goleada do Palmeiras; veja as notas

Raphael Veiga foi eleito, segundo o Footstats, o melhor jogador em campo na goleada do Palmeiras sobre o Liverpool-URU, nesta quinta-feira (9), pela Libertadores. O camisa 23 marcou dois gols no triunfo palmeirense por 5 a 0 em Montevidéu.

A pior nota do Verdão na partida ficou com a outra novidade de Abel Ferreira na escalação em relação ao último jogo. Estêvão teve atuação discreta e fechou a noite com nota 7,0.

Veja as notas do Palmeiras

Weverton - 7,8

Marcos Rocha - 8,0

Gustavo Gómez - 8,8

Murilo - 7,8

Piquerez - 7,8

Aníbal Moreno - 7,7

Gabriel Menino - 7,4

Raphael Veiga - 9,0

Lázaro - 7,6

Estêvão - 7,0

Endrick - 8,0

(Rony) - 8,8

(Flaco López) - 7,7

(Zé Rafael) - 7,6

(Mayke) - 7,7

(Luís Guilherme) - 7,5