Al-Hilal amplia recorde de vitórias seguidas na história do futebol após vencer Al Khaleej; veja números

Com a goleada por 4 a 1 sobre o Al Khaleej na última sexta-feira, o Al-Hilal, comandando por Jorge Jesus, chegou em seu 32º triunfo consecutivo, ampliando assim a maior sequência na história do futebol. A equipe já havia ultrapassado o clube galês The New Saints, que embalou 27 em 2016.

Segundo o Sofascore, o time árabe venceu todos os seus jogos desde o dia 25 de setembro de 2023. A partir da data, a equipe ainda anotou incríveis 94 gols e sofreu apenas 13.