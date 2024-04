Maratona de São Paulo reúne milhares corredores na capital paulista

A 28ª edição da Maratona Internacional de São Paulo será disputada neste domingo. Uma das mais tradicionais e importantes provas do país, ela reunirá milhares de corredores para os 42 km por ruas e avenidas da capital paulista, além de outras três distâncias - 5km, 10km e 21km. A prova, primeira do país a conseguir o Selo World Athletics, começará às 6h10, com largada e chegada no Ibirapuera, ao lado do Obelisco. O evento terá transmissão ao vivo, a partir das 6h, pelo YouTube.

Ao longo de quase três décadas de história, o evento reuniu alguns dos principais nomes das corridas de rua do Brasil e inúmeros destaques do exterior. A Maratona de São Paulo tem o recorde de tempo em uma maratona corrida no Brasil desde 2002, quando Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze em Atenas 2004, venceu a prova com o tempo de 2h11min19. Já a brasileira Marcia Narloch é a atleta com maior número de vitórias, três no total, obtidas nas edições de 1999, 2000 e 2005.

Neste ano, mais uma vez, a Maratona de São Paulo contará com destaques nacionais e de outros quatro países, Uganda, Etiópia, Bolívia e Quênia. No masculino, as atrações são o paulista Ederson Vilela, campeão da Maratona de Curitiba e vice na Volta Internacional da Pampulha no ano passado, o mineiro Renilson da Silva, terceiro colocado na Meia Maratona Internacional de São Paulo 2023 e quarto colocado na Maratona de Foz do Iguaçu em 2023; o também paulista Geilson Conceição, campeão na Maratona de Porto Alegre em 2022 e bicampeão da Maratona de Salvador (2019 e 2021); e Franck Caldeira, campeão da São Silvestre, Volta da Pampulha, entre outras.